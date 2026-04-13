Младше в два раза: 30-летняя женщина совращала 15-летнего подростка в Сингапуре

Следствие считает, что на ней лежит ответственность за несколько эпизодов.

В Сингапуре 30-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела, связанного с несовершеннолетним. Как сообщает AsiaOne, ей предъявлены обвинения в совершении действий сексуального характера в отношении подростка.

Речь идет о Фу Цзинь Вэнь, которой инкриминируют два эпизода правонарушений. По версии следствия, осенью 2025 года женщина вступала в интимные отношения с юношей, которому на тот момент было 15 лет. Уточняется, что подобных случаев было несколько.

В материалах дела не раскрывается, при каких обстоятельствах они познакомились и какие именно отношения их связывали.

Женщина уже предстала перед судом. Рассмотрение дела продолжится в мае.

Ранее в США две учительницы стали фигурантками дела о противоправных действиях в отношении одного и того же ученика. Как следует из материалов следствия, пострадавшим оказался подросток, которому на момент произошедшего было примерно 15–16 лет.

По версии правоохранительных органов, нарушения носили систематический характер и происходили на протяжении продолжительного времени. При этом речь идет не только о физическом контакте, но и о попытках повлиять на подростка с помощью материальных поощрений, чтобы удержать его расположение.

Одной из обвиняемых является 27-летняя преподавательница психологии Хейли Бек. Следствие считает, что она начала проявлять интерес к ученику еще в декабре 2024 года.

