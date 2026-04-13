Исчезла в море: полиция арестовала мужчину, чья жена якобы выпала за борт лодки

NYT: на Багамах мужчину заподозрили в причастности к исчезновению жены в море

Фото: www.globallookpress.com/Walter Bibikow

История романтической ночной прогулки обернулась неожиданными вопросами.

На Багамах полиция задержала гражданина США после исчезновения его жены во время морской прогулки. По данным The New York Times (NYT), мужчину заподозрили в причастности к возможному преступлению, хотя официальные обвинения пока не предъявлены.

Речь идет о 59-летнем Брайане Хукере, проживающем в штате Мичиган. Он сообщил, что вечером 4 апреля отправился вместе с 55-летней супругой Линетт на надувной лодке к острову Элбоу-Кей.

По его словам, во время прогулки женщина неожиданно упала за борт. При этом, как утверждает мужчина, у нее находились ключи зажигания, из-за чего двигатель лодки нельзя было запустить. Он добавил, что сильное течение быстро унесло супругу, а ему самому пришлось добираться до берега на веслах.

Однако у правоохранительных органов эта версия вызвала сомнения, мужчину задержали. Следствие рассматривает возможность насильственной смерти женщины, но окончательные выводы пока не сделаны.

Известно, что супруги вели YouTube-канал The Sailing Hookers, где делились историями о путешествиях под парусом. Незадолго до исчезновения Линетт они опубликовали ролики с подводной охотой и прогулками на сапбордах.

Поиски женщины продолжаются при участии береговой охраны США. С каждым днем вероятность обнаружить ее живой уменьшается. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

