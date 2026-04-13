Трамп опубликовал свое изображение в образе Иисуса Христа

На картинке американского лидера окружают военный, медсестра и молящаяся женщина.

Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social изображение, где предстает в виде фигуры, напоминающей Иисуса Христа. Снимок, предположительно созданный нейросетью, вызвал определенный «отклик» у публики.

На кадре американский лидер облачен в белый хитон. Одной рукой он касается лежащего мужчины в больничной рубашке, а из ладоней Трампа исходит яркий свет. Вокруг него изображены американский военный, медсестра и женщина в молитвенной позе со сложенными ладонями. Фон дополняют, разумеется, государственный флаг, белоголовый орлан, Статуя Свободы, боевые самолеты и салют.

Ранее Трамп уже комментировал похожий случай, когда в сети появилась его фотография в образе Папы Римского.

«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как Папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это был не я», — заявил он тогда.

Он предположил, что изображение было сгенерировано ИИ.

«Моей жене оно показалось милым», — добавил тогда он.

