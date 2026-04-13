Новые требования для игровых комнат начнут действовать в России с 1 июня

Для покрытий в развлекательных зонах разработали специальный стандарт.

В детских игровых комнатах буквально сгладят углы. Новые требования заработают с 1 июня. Все ради безопасности.

Стандарт разработали для покрытий, которыми оборудованы развлекательные зоны в торговых центрах. Они не должны иметь острых элементов. А потенциально опасные детали должны быть мягкими. Кроме того, станет необходимо применять влагостойкие и легкие в чистке материалы. Но в то же время у них не должно быть сильного химического запаха.

Важно, чтобы элементы детской комнаты были интуитивно понятны ребенку, и он мог правильно применять их во время игры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появится ГОСТ на оконные антимоскитные сетки. После его введения производители будут обязаны наносить специальные предупреждения о том, что сетки не способны выдержать ребенка и спасти его от выпадения из окна. Сейчас такого норматива нет, и на некоторой продукции из маркетплейсов подобных предупреждений вообще не существует.

По словам председателя технического комитета «Оборудование детских игровых площадок», депутата Госдумы Татьяны Буцкой, каждый раз при открытии окна родители будут видеть это предупреждение. Отдельно будет прилагаться информация о существующих фиксаторах и блокираторах окон, чтобы каждый покупатель знал, что в комплекте к сетке должен продаваться блокиратор открытия окна.

