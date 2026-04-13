Жители регионов передали пасхальные угощения бойцам в зону СВО

На передовую куличи доставляли с помощью дронов.

Во время перемирия наши бойцы смогли встретить праздник со свечами, куличами и крашеными яйцами. Угощения на позиции передали жители разных регионов. Кроме того, выпечку приготовили и полковые пекари.

Тем, кто несет боевое дежурство непосредственно на передовой, освященные куличи доставили с помощью дронов. Оператор внимательно следил, чтобы бойцы получили вкусный праздничный привет.

В Крыму отметили Пасху с размахом. В Бахчисарае испекли кулич весом более полутонны и диаметром в три с половиной метра. Его украсили пряниками с видами достопримечательностей полуострова. Для приготовления понадобилось пять мешков муки, тысяча яиц и 15 килограммов изюма.

А жители Нижнего Новгорода смогли даже выбрать, какое гигантское блюдо попробовать: 300-килограммовый кулич или 500-килограммовую пасху. Праздничной трапезой завершался масштабный крестный ход.

