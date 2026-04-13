Ольга Бузова призналась в проблеме, которая преследует ее годами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Какой изъян нашла в себе звезда?

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не умеет отдыхать. Именно это она считает своим главным недостатком. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Не нравится, что я не умею отдыхать. Даже на отдыхе найду себе работу», — пожаловалась звезда.

Ольга Бузова пояснила: если она будет, например, лежать на пляже и загорать, то непременно начнет переписываться во всех рабочих чатах. Это может произойти спонтанно. По словам певицы, она пытается откладывать телефон в сторонку и сосредоточиться на себе, однако, вспомнив что-то интересное, сразу же пишет своей команде.

В интервью изданию артистка также добавила, что она давно смирилась со своим изъяном. Кроме того, знаменитость больше не ругает себя за трудоголизм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова всерьез готовится к материнству. В ее квартире площадью 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице уже полностью обустроены две детские комнаты — для мальчика и девочки.

