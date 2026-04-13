Россиянам рассказали, можно ли выносить рассаду на балкон

Агроном Абрамова: рассада томатов и огурцов погибнет на балконе при -1 градусе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Есть теплолюбивые и холодостойкие растения. Первые выносить на балкон не стоит, иначе они погибнут.

Весной многие дачники выносят рассаду на балкон, однако некоторые виды культур не могут перенести даже небольшое похолодание ночью. Об этом Газета.ру рассказал доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова.

К таким растениям относят, например, томаты, перец, баклажаны и кабачки. Они погибают при понижении температуры до -1 градуса. При этом эксперт отметила, что никакое предварительное закаливание не поможет.

Галина Абрамова уточнила: есть холодостойкие растения. Речь про капустные культуры. Так, белокочанную, брокколи, кале и кольраби можно постепенно приучать к холоду и выносить на балкон. Они могут выдержать понижение температуры до -6 градусов. Лук, шпинат, морковь, свекла тоже способные пережить небольшой холод на стадии рассады.

«Если балкон застеклен, температура там обычно на 5–10 градусов выше уличной, и холодостойкую рассаду там держать вполне можно», — сказала собеседница газеты.

Абрамова добавила, что теплолюбивые культуры все же лучше выносить на открытый воздух тогда, когда ночная температура будет стабильно держаться выше +10 градусов.

