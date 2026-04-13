Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет разведывательного БПЛА «Зала» проводил разведку.

Операторы «Ланцета» войск беспилотных систем 120-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили гаубиц ВСУ на добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчет разведывательного БпЛА «Зала» проводил разведку в одном из районов в своей зоне ответственности, когда обнаружил движущийся танк противника и установили наблюдение за ним. После чего было обнаружено место стоянки бронированной техники.

Кроме того, не смотря на предпринятые противником меры по маскировке, была вскрыта позиция артиллерийского орудия.

Расчет разведывательного дрона «Зала» оперативно передал координаты на командный пункт. После чего для нанесения огневого поражения были запущены барражирующие боеприпасы «Ланцет».

По данным объективного контроля, проводимого в режиме реального времени, три цели: 2 танка Т-64 и гаубица, успешно поражены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

