«Болезненный результат»: Виктор Орбан признал поражение на выборах

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Будапеште объявили предварительные итоги парламентских выборов, где партия Виктора Орбана потерпела сокрушительное поражение. С большим отрывом побеждает проевропейская «Тиса» Петера Мадьяра. В Брюсселе уже не скрывают эмоций: Урсула фон дер Ляйен поприветствовала «возвращение Венгрии на европейский путь», Эммануэль Макрон поздравил Мадьяра с победой. А Фридрих Мерц призвал к сотрудничеству ради сильной Европы.

А вот в соседней Словакии считают, что это «сотрудничество» лишь усилит военную машину Брюсселя. Местный депутат убежден, что после парламентских выборов правительство страны возглавит «агент» Зеленского. Но готов ли сам Будапешт к таким переменам — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Мосты и площади по обе стороны Дуная наводняют тысячи лиц — в основном молодых.

Вот на глазах журналистов снимают плакаты других кандидатов. Люди расходятся и начинают вести себя чуть более агрессивно.

До самого утра столица Венгрии не стихает. Люди кричат, шумят машины, здесь, наверное, пол-Будапешта. Это победа. Даже несмотря на то, что еще не все зарубежные голоса подсчитаны, ее признал даже Виктор Орбан.

«Результаты выборов, хотя еще не окончательны, но уже понятны. Для нас этот результат болезненный. Я поздравил победившую партию», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отрыв серьезный. Из-за растущих экономических проблем в стране партия Орбана получает только 55 мест в парламенте, бывшие оппозиционеры Мадьяра — 138, это абсолютное большинство.

«Венгрия снова станет сильным союзником ЕС и НАТО. Мы восстановим и укрепим сотрудничество с Польшей!» — провозгласил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Среди митингующих не раз слышится «Ruszkik haza!» («Русские домой!») — это лозунг 1956 года. Старая новая политическая риторика, которая сейчас используется исключительно как спекуляция.

Как все это отразится на отношениях Москвы и Будапешта — большой вопрос. Будущий премьер выступает за поддержку Украины и постепенный отказ от наших энергоресурсов. Скоро будет видно, это просто риторика или серьезная политическая воля.

Долгое время Орбан был «костью в горле» брюссельских политиков — блокировал миллиарды для Украины, например, — теперь эту кость, кажется, проглотили. От главы Еврокомиссии до коалиции желающих — Мадьяра поздравляют все.

«Сегодня в Венгрии европейские сердца стучат сильнее!» — написала Урсула фон дер Ляйен.

«Присоединяйтесь к нашим силам для безопасной Европы!» — призвал Фридрих Мерц.

Будущий глава венгерского кабмина запланировал целый марафон официальных визитов по странам ЕС, ведь теперь Будапешт, если следовать логике заявлений, большой друг Брюсселя.

Перемены, за которые проголосовало венгерское большинство, оно почувствует не сразу, а лишь через 30 дней. Тогда будет сформировано новое правительство.

После победы партии «Тиса» в ЕС геополитический натиск Брюсселя сдерживать одной Словакии. А там выборы в следующем году.

