Крики людей и сигналы машин: обстановка в Будапеште после парламентских выборов

Люди вышли на улицы Будапешта после прошедших парламентских выборов

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Партия «Тиса» может серьезно изменить политический курс не только Венгрии, но и всей Европы.

В Будапеште люди вышли на улицы города после прошедших парламентских выборов. Вокруг — крики, сигналы машин и демонтаж агитационных плакатов. Обстановку в венгерской столице показал корреспондент 5-tv.ru Игорь Балдин.

По предварительным подсчетам, оппозиционная партия «Тиса» может получить около двух третей мест в парламенте. Это серьезно перевернет не только политический курс Венгрии, но и всей Европы.

«Перемена, за которой проголосовало венгерское большинство, почувствуется не сразу, а только через 30 дней. Именно тогда будет сформировано новое правительство», — отметил корреспондент.

Подсчет голосов продолжается, однако победу «Тисы» уже признал премьер-министр Виктор Орбан: он назвал их понятными и болезненными для его партии «Фидес».

Тем не менее, на улицах города атмосфера все равно напряженная — люди спорят об итогах выборов, а в некоторых случаях даже демонтируют агитационные плакаты других кандидатов.

Лидер партии «Тиса» Петера Мадьяра выступил «за» поддержку Украины и постепенный отказ от российских энергоресурсов. Остается открытым вопрос, как смена власти отразится на внешней политике страны, включая отношения с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.