«Прям трясло»: любимую «прелесть» Алсу убрали из ее райдера

Певица пыталась отказаться от продукта еще в прошлом году.

Артисты, как правило, стремятся пополнить свой райдер, но уж точно не сократить его. Исключением оказалась заслуженная артистка России певица Алсу, которая добровольно убрала из документа один любимый продукт. О нем она рассказала в интервью 5-tv.ru на сольном концерте Евы Власовой.

«У меня в райдере всегда было много шоколада, а сейчас я вся такая „не надо есть сахар, не надо есть вот это все“, и убрали шоколад из райдера», — уже без печали в голосе поделилась артистка.

По словам Алсу, отказ от сладкого — задача практически непосильная, очень тяжелая. В прошлом году певица даже пошла на эксперименты и полностью отказалась от углеводов в любой форме, включая фрукты и ягоды.

«Первые две недели прям трясло меня, когда я видела что-то сладкое. Потом привыкаешь и чувствуешь себя наоборот очень классно. Какая-то легкость, энергия, главное — перебороть вот этот момент», — рассказала артистка.

Наверное, эксперимент показался Алсу крайней формой издевательства над собой, раз сейчас она спокойно продолжает есть сладкое, хотя и старается ограничивать себя.

«Я ем сладкое. Это был эксперимент в прошлом году, но я стараюсь минимизировать, правда стараюсь есть больше белка и меньше сахара», — добавила певица.

