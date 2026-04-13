Певицы дуэтом исполняют хиты «Табу» и «Белая фата».

Кто может назвать человека толстым и жирным? Только подруга, причем из лучших побуждений. Самоирония — это вещь сильная, с комплексующей женщиной работает на отлично. Такой позиции придерживается заслуженная артистка России певица Алсу. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на сольном концерте Евы Власовой.

По словам Алсу, Ева постоянно комплексует из-за фигуры, считает себя ужасно толстой, хотя сама обладает идеальной талией. Певицы настолько сблизились за время создания хитов «Табу» и «Белая фата», что уже открыто могут посмеяться друг над другом.

«Мы не обижаемся. У нас есть такая самоирония, мы даже прикалываемся друг над другом. Я все время ей говорю, что она жирная. Но это шутка, потому что, господи, она с идеальной фигурой. <…> И она все время говорит: „Какая я толстая, какая я толстая“. Я говорю: „Ты не толстая — ты жирная“. Что еще можно сказать идеальному человеку?» — посмеялась певица.

Комплексы и ложные ценности, как правило, навязывает общество. И это совсем не означает, что это так и есть. Например, актрису Екатерину Волкову уволили из Театра комедии из-за «старости». Руководство решило, что 44-летняя артистка больше не может играть юных героинь.

У Екатерины это вызвало не столько боль, сколько возмущение, ведь ни один порядочный мужчина не может указывать женщине на ее возраст.

