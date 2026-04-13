Аракчи назвал причину, почему США и Иран не подписали соглашение

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Iranian Foreign Ministry

По словам главы иранского МИД, добрые намерения порождают ответную доброту, а вражда — вражду.

Соглашение между США и Ираном не было подписано в пакистанском Исламабаде из-за действий американской стороны. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети X.

Он подчеркнул, что Вашингтон изменил «правила игры», когда до принятия меморандума оставалось совсем немного.

«Незадолго до подписания „Исламабадского меморандума о взаимопонимании“ мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой. Никаких уроков не извлечено», — написал он.

Аракчи добавил, что добрые намерения порождают ответную доброту, а вражда — вражду.

Ранее 5-tv.ru писал, что ирано-американские переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, стороны не достигли соглашения. В ходе переговоров обсуждалось снятие санкций, ядерная программа и окончание конфликта.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, дискуссия длилась 21 час. За это время Тегеран не согласился отказаться от своей ядерной программы, однако выразил надежду на изменение ситуации. В свою очередь, Вашингтон указал на свои «красные линии».

Власти Пакистана выступили в роли посредников, предоставив площадку для очных консультаций. Стороны провели три раунда переговоров, по итогам которых они обменялись письменными протоколами по всем проблемам.

