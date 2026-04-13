ЛДПР хочет провести тотальную проверку всех фондов капремонта в регионах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Факты нарушений и хищений в сфере капитального ремонта фиксируются регулярно.
Фракция ЛДПР предложила провести масштабную проверку всех региональных фондов капитального ремонта. Об этом сообщили «Известия».
По словам лидера партии Леонида Слуцкого, с подобным предложением он обратился к председателю Счетной палаты Борису Ковальчуку.
Слуцкий подчеркнул, что граждане должны быть уверены, что их взносы идут исключительно на ремонт домов — фасадов, крыш, подвалов, замену лифтов и инженерных сетей, а не оседают в чьих-то карманах.
«По итогам проверки мы подготовим соответствующие законодательные решения, чтобы усилить контроль за средствами, собранных с простых граждан», — подчеркнул представитель ЛДПР.
В партии отметили, что факты нарушений и даже хищений в сфере капремонта выявляются регулярно. Например, в декабре прошлого года в Хабаровском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве с фондами капремонта на сумму 13 миллионов рублей.
Инициатива ЛДПР может послужить поводом для ужесточения контроля и повышения прозрачности работы фондов капитального ремонта по всей стране.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.