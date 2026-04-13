Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВСУ почти две тысячи раз нарушили режим прекращения огня.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие завершилось.

Оно действовало с 16:00 по московскому времени 11 апреля до полуночи 12 апреля.

На этот период глава государства поручил российским войскам приостановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми к возможной провокации со стороны противника.

По словам генерал-майора милиции Татьяны Москальковой, такое решение российского лидера — знак гуманности и милосердия, которым могла последовать Украина, прекратив боевые действия в честь празднования православной Пасхи.

Такого же мнения придерживался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отмечал, что годом ранее уже объявлялось пасхальное перемирие, и оно было нарушено ВСУ множество раз.

Однако по данным Министерства обороны России, украинская сторона нарушила режим прекращения огня около двух тысяч раз.

«Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.

С начала пасхального перемирия ВСУ 258 раз обстреляли приграничье и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов.

Как отметили в ведомстве, в ночь на 12 апреля украинские силы трижды атаковали позиции российских войск в Днепропетровской области и пытались выдвинуться к ним в Сумской области и в районе села Каленики в Донецкой народной республике.

При этом российская армия выполнила поставленный приказ президента, приостановив все боевые действия на всех направлениях зоны СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.