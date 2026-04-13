Орбан: партия «Фидес» продолжит служить Венгрии даже в оппозиции

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия продолжит служить стране даже в оппозиции. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в штабе «Фидеса».

«Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации», — заявил политик.

Орбан ознакомился с предварительными результатами парламентских выборов и назвал их «болезненными» для своей партии. По их предполагаемых итогам он уже поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой, признав поражение «Фидеса».

«Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», — добавил он.

Премьер подчеркнул, что результаты выборов «понятны» и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

По предварительным данным Национального избирательного бюро, после обработки 72,44% голосов, праволиберальная партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра получает 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящий альянс «Фидес» под руководством действующего премьера Виктора Орбана — 56 мест.

Голосование прошло при рекордной явке — более восьми миллионов человек. Избирательные участки работали с шести утра до семи вечера. Подсчет голосов продолжается. От финальных результатов зависит, кто станет следующим премьер-министром страны.

