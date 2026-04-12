Партия Орбана лидирует на выборах в Венгрии

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Laszlo Balogh

Альянс действующего премьера «Фидес» претендует на 91 кресло в парламенте.

По предварительным итогам парламентских выборов в Венгрии лидирует правящий альянс «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия под руководством действующего премьера Виктора Орбана. Об этом сообщил Национальный избирательный офис (NVI).

Сейчас обработано 3,34% голосов, и альянс Орбана «Фидес» претендует на 91 кресло из 199 возможных. При этом оппозиционная партия «Тиса» получает 76 мест.

Голосование прошло при рекордной явке — более восьми миллионов человек. Избирательные участки работали с шести утра до семи вечера. Подсчет голосов продолжается. От финальных результатов зависит, кто станет следующим премьер-министром страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Венгрии разгорелся скандал вокруг оппонента Орбана на выборах. Лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра обвинили во лжи народу, а также в супружеских изменах, скандалах и даже в угрозах убийством. Это стало известно благодаря слитым разговорам.

