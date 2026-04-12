Ребенок лишился пальцев при взрыве неизвестного предмета в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инцидент произошел во дворе жилого района.

В подмосковном Орехово-Зуеве 12 апреля произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ребенку оторвало пальцы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Бугрова. Ребенок обнаружил на земле неизвестный предмет и поднял его. Вскоре после этого произошла детонация.

Согласно имеющейся информации, пострадавшим оказался 11-летний мальчик. Взрыв произошел непосредственно у него в руках либо вскоре после того, как он положил находку в карман. В результате ребенок получил серьезные повреждения кисти: врачи диагностировали травматическую ампутацию нескольких пальцев.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Аналогичные происшествия ранее уже фиксировались. Как сообщал 5-tv.ru, в Подмосковье возбудили уголовное дело после взрыва пиротехнического изделия в руках подростка. Инцидент произошел в Люберцах: 16-летний юноша, вынося мусор, обнаружил петарду. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи провели ампутацию нескольких пальцев.

