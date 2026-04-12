«Вайб Шэрон Стоун»: 54-летнюю Пермякову сравнили с голливудской актрисой

Пермякову сравнили с Шэрон Стоун после публикации фото без макияжа

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Пользователи соцсетей отметили изменения во внешности артистки и поддержали ее новый образ.

Актриса Светлана Пермякова опубликовала в своем блоге фотографию без макияжа, после чего пользователи сравнили ее с голливудской актрисой Шэрон Стоун. Соответствующие комментарии появились под снимком.

На опубликованном кадре 54-летняя артистка запечатлела себя за рулем автомобиля. Она выбрала повседневный образ: черную толстовку с яркой надписью, дополнила его солнцезащитными очками и укладкой. При этом актриса отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность, включая веснушки.

Пользователи соцсети активно отреагировали на публикацию. В комментариях они отметили свежий вид актрисы и подчеркнули сходство с зарубежной кинозвездой. Среди откликов — слова поддержки и комплименты: подписчики назвали Пермякову «прекрасной женщиной», отметили ее «светлую энергетику» и выразили восхищение внешними изменениями. Отдельные комментаторы указали на «вайб Шэрон Стоун», обратив внимание на стиль и уверенность артистки.

Фото: Instagram*/s_permyakova

Интерес к внешнему виду актрисы усилился на фоне ее недавних заявлений о переменах в образе жизни. Ранее Пермякова сообщала, что сумела снизить вес на 10 килограммов. По ее словам, результат стал возможен благодаря соблюдению принципов сбалансированного питания, регулярной физической активности в виде прогулок и поддержанию водного баланса.

Ранее 5-tv.ru информировал, что народная артистка России Анита Цой в процессе снижения веса обращается к услугам косметологов. По словам певицы, ей приходится постоянно контролировать массу тела, в связи с чем она сформировала собственный эффективный подход к поддержанию формы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.