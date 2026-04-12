В России наградили победителей VIII конкурса молодых музыкантов «Созвездие»

Конкурс впервые проходит в концертном комплексе «Сириус» — самой современной площадке России.

Новое музыкальное «Созвездие» зажгли в России — на черноморском побережье выбрали лучших молодых исполнителей. Для них это не только импульс для творческого роста, но и шанс обратить на себя внимание мэтров. Возглавляет строгое жюри народный артист России Сергей Ролдугин. О пути к успеху рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Три попытки отобраться на самый престижный конкурс страны для молодых музыкантов, и только в этом году она наконец-то достигла своего «Созвездия».

«Залы потрясающие, просто безупречная акустика, и в них можно делать абсолютно все», — призналась участница конкурса Виктория Макарова.

Четко слышна абсолютно каждая нота, сцена ведь мирового уровня. И даже с симфоническим оркестром финалисты будто бы давно на «ты». VIII Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» впервые проходит на самой современной и технологичной исполнительской площадке России — в концертном комплексе «Сириус».

«Здесь иначе воспринимается музыка, иначе ощущается зал, иначе проживается каждое выступление. Именно поэтому „Созвездие“ не просто очередное музыкальное состязание — это важный шаг на пути к большой сценической жизни», — сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

И начало этого пути — под присмотром настоящих профессионалов. В жюри — знаменитые музыканты во главе с маэстро, народным артистом России и художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки Сергеем Ролдугиным.

«Участие в этом конкурсе, именно в „Созвездии“, — это достаточно серьезный шаг по карьерной лестнице. Серьезный шаг. Появляется возможность, шанс сделать следующий шаг, то есть заняться действительно большой взрослой музыкальной карьерой», — подчеркнул народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Здесь нет и случайных людей, только те, кто готовы жить музыкой, репетировать по семь часов в день. В таком вот темпе.

Сорая родилась в Испании, но свой музыкальный голос нашла в Саратове, научилась играть так, что и слова уже не нужны.

«Я вдохновилась VII конкурсом „Созвездие“. Он произвел на меня сильное впечатление. Я тогда поняла, что мечтаю участвовать в этом конкурсе», — рассказала участница конкурса Сорая Гонсалес Абдикеева.

Но «Созвездие» — это не только про отбор талантливых исполнителей, это еще и про передачу ценного музыкального опыта как детям, так и их педагогам. Как, например, на мастер-классе, где заслуженный артист России Павел Милюков разбирает композицию вместе с лауреатом конкурса прошлого года.

«Так как у нас есть программы по сопровождению так называемые, где мы действительно даем возможность предыдущему лауреату не просто поиграть с хорошим оркестром, в хороших залах, но еще и после позаниматься по всем трем специальностям, которые у нас представлены», — объяснил заслуженный артист России Павел Милюков.

Гран-при выигрывает не просто лучший, талантливый или техничный — все эти факторы должны совпасть. И, наконец, кульминация.

«На этот раз Гран-при решением жюри присуждается Александру Биттеру», — объявил со сцены Ролдугин.

«Очень много вдохновения, мотивации дальше творить, дальше что-то придумывать, учить много новых программ, потому что теперь концертов будет побольше», — заявил обладатель Гран-при Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» Александр Биттер.

Это только начало пути в большую музыкальную вселенную, где первая по-взрослому сильная нота прозвучала со сцены «Сириуса», в самом ярком ежегодном «Созвездии».

