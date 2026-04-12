Постоянные проблемы с кишечником? Решение может быть простым

Добавки с витамином D могут помочь при воспалительных заболеваниях кишечника

Обычный витамин оказался оружием против воспаления кишечника.

Прием добавок с витамином D способствует значительному уменьшению неприятных симптомов у пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты клиники Майо в штате Флорида провели клиническое испытание, которое продемонстрировало прямую связь между уровнем этого нутриента и состоянием микрофлоры. ВЗК включают в себя такие серьезные патологии, как болезнь Крона и язвенный колит, которые провоцируют хроническое воспаление пищеварительного тракта.

Зачастую это сопровождается изнурительной диареей, резкой потерей веса, постоянной усталостью и сильными болями. По мнению медиков, данные заболевания возникают из-за неадекватной реакции иммунной системы на бактерии, населяющие кишечник.

В ходе эксперимента, длившегося три месяца, группа добровольцев ежедневно принимала витамин D в таблетках. Исследователи анализировали образцы крови и стула участников до начала курса и после его завершения.

Результаты показали, что у испытуемых не только снизились маркеры воспаления, но и заметно выросло число регуляторных иммунных клеток, отвечающих за контроль защитных реакций организма. Ученые пришли к выводу, что добавка помогает предотвратить агрессивные атаки иммунной системы на собственные микроорганизмы человека, что в итоге облегчает течение болезни.

Проблема распространенности подобных заболеваний становится все более острой: только в Великобритании число пациентов с воспалением кишечника превысило полмиллиона человек, увеличившись на треть за последние десять лет.

Обычно врачи купируют обострения с помощью сильных противовоспалительных препаратов, коррекции образа жизни или хирургического вмешательства в особо тяжелых случаях.

Специалисты отмечают, что хотя традиционно витамин D рекомендуют для укрепления костей и нормализации обмена кальция, его роль в модуляции иммунитета и поддержании здоровья может стать простым и доступным решением для тех, кто годами борется с симптомами ВЗК.

Несмотря на то что организм самостоятельно вырабатывает этот элемент под воздействием ультрафиолета, использование добавок гарантирует стабильный терапевтический эффект вне зависимости от погоды.

