В Москве распустились первые цветки сакуры

Полное цветение ожидается уже в понедельник, 13 апреля.

Первые цветки сакуры раскрылись в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ботанического сада.

Речь идет о вишне Саржента — самой крупной сакуре в коллекции сада. Ее нежные лепестки показались на ветках под открытым небом у грота в Дальневосточном саду. Сотрудники «Аптекарского огорода» прогнозируют, что в полную силу цветение развернется уже в понедельник, 13 апреля.

К слову, первая сакура в этом году зацвела здесь 6 апреля — на десять дней раньше, чем в прошлом сезоне. Дерево, которое сейчас радует первыми цветами, относится к виду вишня мелкопильчатая. Ее родина — Япония, север Китая и Корейский полуостров.

Ранее в Москве в ботаническом саду МГУ началось цветение первых магнолий.

Во время цветения стоит быть внимательными и аккуратными владельцам собак — прогулки среди весенних цветов могут серьезно навредить любимому питомцу.

