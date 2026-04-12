«Считаю себя жертвой»: дочь Маши Распутиной пожаловалась на жизнь с родителями

Дочь Маши Распутиной назвала себя жертвой и пожаловалась на жизнь с родителями

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Мария Захарова живет в гостевом доме на участке семьи и зарабатывает на фрилансе около 50 тысяч рублей в месяц.

Дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова откровенно рассказала о непростых отношениях с родителями и желании начать самостоятельную жизнь. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!», передает Super.ru.

Девушка живет в гостевом доме на участке семьи — двухэтажном здании с сауной, которое мать в шутку именует «баней». Однако такой формат, по словам Марии, не дает ей полноценной независимости.

«Я считаю себя жертвой. У меня нет ни квартир, ни машин. Я бы хотела жить отдельно. На что мама говорит: «Поскольку сейчас судебные тяжбы, у отца нет такой возможности», — поделилась девушка.

Мария зарабатывает на фрилансе — около 50 тысяч рублей в месяц. Этого, как она признается, недостаточно для переезда.

Недавно у дочери артистки пропал шпиц. Поисками питомца она занимается самостоятельно — родители участия не принимают.

Отношения в семье Мария описывает как поверхностные: близкие не интересуются ни ее окружением, ни личной жизнью. Например, ее избранник, который старше на 11 лет, до сих пор не знаком с матерью. Та, в свою очередь, не спешит принимать потенциального зятя и считает, что серьезный разговор возможен только после свадьбы.

