Сотрудника органов госбезопасности СССР более 40 лет считали предателем

Дочь Ивана Петрова (Тойво Вяхя) рассказала, как отец вернул себе честное имя, написав книгу об операции «Трест».

Дочь легендарного сотрудника госбезопасности Ивана Петрова, известного также под именем Тойво Вяхя, Лилия Мартынова впервые поделилась тем, как операция «Трест» фактически вернула ее отца к общественной жизни. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru 12 апреля — в день 125-летия со дня рождения отца.

Причина возвращения к прошлому

В середине 1960-х годов Петров жил в Калининграде, ведя спокойную жизнь пенсионера и оставаясь практически неизвестным. Однажды он случайно наткнулся в газете на фрагмент литературного произведения о задержании британского агента Сиднея Рейли. В тексте упоминалась операция «Трест», в которой он сам принимал участие.

Свою первую книгу он выпустил в 1970 году под названием «Красные финны». В этом произведении он впервые открыто указал свое настоящее имя и подробно описал события операции «Трест», объяснив свою роль, смену личности и причины, по которым его долго считали предателем.

«Почему об операции „Трест“? Для того чтобы свое имя честное вернуть, потому что благодаря этой операции он стал предателем для тех, кто его знал, кто его любил, кто его помнил, кто верил в него <…> Ему нужно было во что бы то ни стало рассказать, как все происходило», — отметила Лилия.

Операция «Трест» и роль Тойво Вяхи

Сама операция «Трест» стартовала в конце 1921 года и продолжалась более пяти лет. Она считается одной из наиболее известных спецопераций советских органов безопасности. Ее суть заключалась в создании у зарубежных структур иллюзии существования крупной антисоветской подпольной организации — «Монархического объединения Центральной России» (МОЦР).

Лилия вспоминает отца как открытого и доброжелательного человека, который умел поддерживать разговор и внимательно слушать собеседника. По ее словам, он всю жизнь говорил на грамотном русском языке, сохраняя заметный финский акцент.

В период операции Петров служил на границе на реке Сестре. По легенде он должен был изображать человека, который якобы пропускает нарушителей за деньги, создавая видимость коррумпированного пограничника.

Эта роль помогала вводить в заблуждение иностранные разведки и формировать у них ощущение существования подпольной сети. В рамках этой операции на территорию СССР был выведен и задержан британский разведчик Сидней Рейли. Настоящее имя Петрова тогда было Тойво Вяхя, и его образ «предателя» оказался настолько убедительным, что окружающие действительно в это верили, хотя он выполнял задание контрразведки.

Новая жизнь

После завершения операции Тойво якобы расстреляли. Он продолжил жизнь уже под именем Иван Петров. Только в 1964 году, увидев газетную публикацию о «Тресте», он снова заявил о себе. Вскоре вышел материал под названием «Человек из легенды».

Позже Петров переехал в Петрозаводск, где занимался литературной деятельностью, выпустил еще несколько книг, вступил в Союз писателей СССР и получил Государственную премию Карельской АССР. Иван Петров умер 18 июня 1984 года.

Со временем имена Тойво Вяхя и Ивана Петрова стали восприниматься как единая биография. Опыт операции «Трест» изучался в профильных учреждениях разных стран и использовался в последующих контрразведывательных практиках. История Вяхя и сама операция прочно вошли в архив спецслужб и историческую память.

