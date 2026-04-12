Лидеры обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в канале в мессенджере MAX.

В ходе беседы лидеры государств обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке. Пезешкиан оповестил российского лидера о прошедших 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговорах. Отдельно президент Ирана подчеркнул, что ценит позицию России на международной арене, направленную на предотвращение эскалации.

«Владимир Путин подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Кремля.

В ходе обсуждения текущих вопросов двустороннего взаимодействия стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении сотрудничества, а также в укреплении дружественных отношений между Россией и Ираном.

Масуд Пезешкиан также поздравил Владимира Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ирано-американские переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, стороны не достигли соглашения. Из-за завышенных требований американской делегации разногласия не удалось урегулировать.

