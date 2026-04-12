«Скользкий момент»: Митя Фомин упал со сцены во время концерта

Митя Фомин упал со сцены во время концерта в Шерегеше

Экстремальные погодные условия превратили выступление артиста в настоящее испытание.

Певец Митя Фомин оказался в центре внимания после инцидента во время выступления на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Артист не удержался на сцене и упал прямо во время концерта. Об этом исполнитель хита «Все будет хорошо» рассказал в социальных сетях.

Причиной случившегося стали сложные погодные условия — сцена оказалась скользкой из-за осадков. Сам исполнитель позже признался, что в такой ситуации избежать падения было практически невозможно. Несмотря на это, Фомин быстро пришел в себя и продолжил выступление, не подав виду, что падение выбило его из колеи.

«Погода и осадки в Шерегеше не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом. Мой леопердовый окрас и ваше хищное настроение совпали в клокочущем вайбе!» — написал Фомин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Митя Фомин объявил о прекращении сотрудничества с концертным директором Владимиром Овчинниковым и организаторами после серии отмен выступлений в российских городах. Поводом стала ситуация с концертом в Краснодаре, куда зрители пришли, не зная об отмене мероприятия.

