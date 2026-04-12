Привет из прошлого: Лукашенко передали письмо, написанное им в молодости

Послание относится к тому времени, когда белорусский лидер руководил совхозом «Городец».

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время поездки в Шкловский район передали письмо, написанное им в период выдвижения в депутаты. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Документ главе государства вручил председатель райисполкома Сергей Бартош. По его словам, письмо относится к тому времени, когда Лукашенко руководил совхозом «Городец». В тексте будущий президент рассуждал о развитии сельских территорий, сохранении деревень и создании равных условий для жителей города и села.

Бартош отметил, что неизвестно, публиковался ли этот материал в районной прессе, однако его удалось обнаружить в архивных материалах.

Сам Лукашенко с интересом отнесся к находке и отметил, что сомневается в публикации письма в те годы, напомнив о непростых отношениях с партийными структурами. Он также поблагодарил за переданный документ, назвав его памятным.

