Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
новость
Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В телефонном разговоре лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество и обменялись пасхальными поздравлениями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в предстоящем параде в Москве по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля в канале в мессенджере MAX, лидеры обменялись пасхальными поздравлениями и выразили добрые пожелания народам двух стран.
«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении Кремля.
Также Путин и Лукашенко провели обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Республики Беларусь Лукашенко с Днем единения народов двух стран. Москва и Минск сделали упор на развитие взаимовыгодных интеграционных связей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.