Ластоногий «пасхальный» гость: истощенного тюленя спасли на побережье Финского залива

Фото, видео: Telegram/Nerpa SPb/sealresque; 5-tv.ru

На побережье Финского залива был обнаружен и спасен детеныш тюленя, которого оперативно доставили в специализированный центр помощи редким морским млекопитающим в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Фонда друзей балтийской нерпы.

Ослабленное животное нашли в окрестностях Шепелевского маяка. Представители организации отметили, что прибытие ластоногого совпало с праздничным периодом, из-за чего его неофициально прозвали «пасхальным тюленем». Волонтеры зафиксировали у него сильную степень обезвоживания и критически низкую массу тела.

«Тюленька худенький и сильно обезвоженный. Будем стараться ему помочь», — указано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Ладожском озере спасли детеныша нерпы. Помогла бдительность прохожих. Они заметили, как агрессивные чайки кружат над одной точкой. На льду звал на помощь крохотный белек. На место прибыли спасатели на аэролодке. Матери поблизости не нашли. Поэтому малыша передали в центр реабилитации.

