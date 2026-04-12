Песков: разногласия Москвы и Киева по территориям составляют считанные километры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Устойчивый мир можно обеспечить уже в режиме «сегодня», если Киев примет необходимые решения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территориальные разногласия между Россией и Украиной на текущий момент измеряются считанными километрами. Об этом он сообщил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину 12 апреля.

«Нет, это действительно считанные километры… Грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Фраза Пескова отсылает к комментарию вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что на данный момент переговоры сосредоточены на «нескольких квадратных километрах».

Говоря о перспективах урегулирования конфликта, Песков подчеркнул, что Россия нацелена не на временное прекращение огня, а на достижение прочного мира, а также отметил, что такая возможность существует здесь и сейчас — в кратчайшие сроки.

«И этот мир может наступить сегодня. В случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение — возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение», — заявил официальный представитель Кремля на брифинге 10 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ продолжают нарушать пасхальное перемирие, установленное президентом РФ Владимиром Путиным.

