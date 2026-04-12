Киркоров похвастался куличем за 100 тысяч, а Погребняк сама покрасила яйца: как российские звезды готовились к Пасхе

Знаменитости показали, как готовятся к одному из главных православных праздников.

В 2026 году Пасху отмечают 12 апреля. Российские звезды не забывают о традициях и целыми семьями выполняют последние приготовления. В соцсетях знаменитости показали, как готовятся к одному из главных православных праздников.

Филипп Киркоров – кулич с хрустальным куполом за 100 тысяч рублей

Накануне Пасхи поп-король российской эстрады Филипп Киркоров похвастался, что он стал обладателем самого обсуждаемого в интернете кулича с хрустальным куполом.

Певец уточнил: к нему в гости заехал легендарный человек — дизайнер Денис Симачев, создатель необычной пасхальной инсталляции с золотыми яйцами.

«Праздник великой Пасхи уже через несколько дней, а у меня праздник уже начался», — сказал Филипп Киркоров, обращаясь к подписчикам.

Денис Симачев, который не первый год выпускает к Пасхе нестандартные куличи, рассказал, что в этом году он решил усложнить себе задачу. Так, кондитерское изделие состоит из 53 деталей. При этом дизайнер сумел заинтриговать артиста, сказав, что внутри кулича поп-короля ждет сюрприз.

«За праздничным столом вскроешь и все поймешь», — загадочно отметил Денис Симачев.

Музыкант был искренне рад подарку.

«Посмотрите, какая красота! Это хрустальная карамель, золотое напыление. Семь часов создается один кулич мастерами-кондитерами. Невероятной красоты произведение искусства», — восторженно заявил Филипп Киркоров, демонстрируя кулич.

Кроме того, артист показал яркую праздничную инсталляцию, которая украшает стол в его гостиной — зеленую лужайку с золотыми яйцами.

Регина Тодоренко: домашние куличи – лучшие

Многодетная мама, телеведущая и постоянный член жюри шоу «Маска» Регина Тодоренко в этом году решила сама приготовить куличи.

«Ну, начнем. Куличи сами себя не приготовят», — написала звезда.

Затем Тодоренко показала, как под энергичную музыку она замешивает тесто. Мать троих детей поддерживал младший сын — Федор.

«Как думаете, поднимется?» — написала блогер, переживая, что в этот раз у нее может не получиться приготовить вкусную выпечку для своей большой семьи.

В 2021 году Регина Тодоренко впервые самостоятельно приготовила куличи к празднику. Тогда знаменитость призналась: с появлением в ее жизни мужа и сына она открыла в себе суперспособность — печь, хотя раньше не решилась бы на это. С тех пор телеведущая старается сама готовить куличи к Пасхе.

Мария Погребняк: пасхальные яйца в виде котиков и мышек

Блогер Мария Погребняк, как и многие российские звезды, заранее начала готовиться к Пасхе. Так, в Чистый четверг знаменитость приготовила праздничные угощения вместе с младшим сыном Володей.

«Сегодня Чистый четверг, и мы будем красить яйца», — сказала знаменитость.

Перед праздником Мария Погребняк закупилась кучей разных наклеек. Она призналась, что предпочитает просто отваривать яйца, а затем украшать их декором.

Многодетная мама каждый год удивляет подписчиков своим пасхальным творчеством. Как-то она даже сделала яйца со стразами. В этот раз Мария была более сдержанна в полете своей фантазии: у нее получились милые пасхальные угощения в виде мышек, кошечек и зайчиков.

Каждый год Погребняк не только украшает яйца на Пасху, но и сама готовит выпечку. Много лет подряд главным украшением ее праздничного стола был диетический кулич. Появится ли он в этот раз, остается только гадать.

Мария Кожевникова: целая корзина куличей

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в соцсетях показала, какие куличи в 2026-м украсят ее праздничный стол.

«Доброе утро! Готовимся к Пасхе. Сашин (младший сын Марии. — Прим. ред.) любимый праздник!» — написала Кожевникова, опубликовав фото корзины с пасхальными угощениями.

В набор вошли три огромных кулича. Один из них украшали два шоколадных зайца, а другой — небольшая белая птичка.

«Всегда красиво, вкусно… есть только одна проблема: не доживет это до Пасхи», — написала знаменитость.

Давид Манукян: приготовил свой первый кулич

К Пасхе готовится и семья блогера Давида Манукяна и певицы Мари Краймбрери. На праздничном столе знаменитостей будет домашний кулич.

«Мой первый кулич. С наступающим праздником Светлой Пасхи», — написал Давид.

Также он поделился рецептом своего творения. Главная изюминка — начинка. Внутри Краймбрери ждет сюрприз — лимонный курд. Певица, к слову, не упустила возможность и подколола своего супруга.

«Ты украл мой любимый лимонный кекс и выдаешь за свое», — написала артистка в комментариях к посту Давида.

Кулич у Манукяна получился не идеальным, но зато сразу видно: приготовлено с душой.

Татьяна Брухунова: не кулич, а торт

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова также уже успела показать подписчикам свой кулич. Однако и в этот раз без скандала не обошлось.

Татьяна Брухунова решила купить праздничное угощение и явно прогадала с выбором. Фото «кулича», которое она разместила в сети, вызвало шквал негодования. Главная претензия — лакомство круглое. Следовательно, это не кулич, а торт. Единственное отличие — декор в виде пары яиц.

«Ну какой же это кулич, Танечка? Это торт», — написал один из фолловеров.

После очередной критики в свой адрес супруга Петросяна опубликовала еще одну запись. Чуть позже она разместила фотографию еще одного кулича. На этот раз верного: высокого сдобного хлеба цилиндрической формы.

Анастасия Волочкова: освящает, но не ест

В интервью «КП» балерина Анастасия Волочкова рассказала, что Пасху она отмечает каждый год. Когда ей дарят куличи, она идет в церковь молиться и освящает выпечку, однако не ест.

«Если честно, я их не ем, потому что я вообще не ем сахар, не ем мучное, и я берегу свою фигуру. Люблю просто красивые куличи, чтобы они были», — признавалась Волочкова.

Сейчас Волочкова вся в работе: в Москве и Подмосковье у нее проходят сольные концерты. Поэтому «красивый» трендовый кулич, в отличие от Филиппа Киркорова, купить она еще не успела.

Тем не менее звезда рассказала, что после очередного мероприятия поклонники подарили ей целых три корзины пасхальных угощений, среди которых, несомненно, были и куличи. Кажется, в 2026-м традиция звезды нарушена не будет.

Оксана Самойлова: праздник отменяется

Блогер Оксана Самойлова обожает праздники. Знаменитость не раз признавалась, что ей нравится собираться всей семьей. Пасха не была исключением. Самойлова вместе с детьми красила яйца и пекла куличи. В 2025-м они, например, сделали нестандартные кексы.

Однако в этом году все иначе. Пару месяцев назад интернет-звезда официально развелась с рэпером Джиганом, с которым была в браке больше десяти лет. Оксана призналась: у нее сейчас тяжелый период. Поэтому не удивительно, что праздник в ее случае отменяется. Чтобы отдохнуть и восстановить силы, Самойлова отправилась в путешествие.

Ида Галич: кулич с красивой шапочкой

Телеведущая Ида Галич тоже готовится к Пасхе. Судя по всему, на ее праздничном столе будут покупные куличи. Интернет-знаменитость опубликовала фотографии нескольких пасхальных угощений и написала, что ей больше всего понравился кулич с красивой шапочкой и вкусной начинкой.

«В этом году в доставке очень большой ассортимент пасхальных куличей: от полюбившейся классики до необычных новинок. Каждый сможет найти что-то особенное для себя», — написала Ида Галич.

Пасху традиционно отмечают певица Ольга Бузова, актриса Юлия Пересильд, музыкант Родион Газманов и многие другие звезды. Они еще не успели похвастаться своими куличами, но непременно сделают это 12 апреля.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.