Боевики ВСУ, в свою очередь, нарушили его почти две тысячи раз.

В соответствии с приказом президента России все группировки войск в зоне проведения специальной военной операции с 16:00 по московскому времени 11 апреля строго соблюдают режим прекращения огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Российский лидер Владимир Путин распорядился остановить боевые действия на всех направлениях на 32 часа — до исхода дня 12 апреля. Соответствующие указания получили министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

При этом войскам поручено сохранять полную боевую готовность для немедленного отражения возможных провокаций.

Однако, как сообщили в военном ведомстве, украинская сторона не воспользовалась возможностью для гуманитарной паузы — за период с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военнослужащие, несмотря на агрессивные действия противника, продолжают соблюдать приказ верховного главнокомандующего.

