В Петербурге стартовали съемки исторической драмы «Отряд 731»

В Северной столице стартовали съемки исторической драмы «Отряд 731». Производством художественной картины занимается кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Национального центра исторической памяти при Президенте РФ в рамках проекта «Без срока давности».

Сериал из восьми серий основан на реальных событиях, которые произошли в Китае в 1945 году. Речь идет о наступлении Красной Армии на Маньчжурию. В центре сюжета история разведывательно-диверсионной группы СМЕРШ. В годы войны ее главной задачей было найти секретную японскую базу, занимающуюся разработкой бактериологического оружия.

Создатели картины подчеркивают: историческая линия многосерийного фильма будет перекликаться с современными событиями — СВО. Перед съемками сериала команда прошла длительный этап подготовки. В частности, они изучили документы, а также проконсультировались с экспертами, чтобы точно передать атмосферу того времени.

«В ходе подготовительного этапа была проделана большая работа. Хочу отдельно отметить художников по костюму, которые трудились над созданием аутентичных образов, отражающих время и стиль. В этих целях были организованы консультации с соответствующими экспертами, в том числе из Китая», — сказал режиссер-постановщик Арменак Назикян.

Главные роли в картине исполнят и российские, и китайские актеры. В их числе Михаил Гудошников, Максим Малуев, Петар Зекавица, Ван Бин и Чжао Цзяньин.

