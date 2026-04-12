В России ввели четкие сроки передачи показаний счетчика за воду

Это позволит избежать переплат.

С 1 апреля 2026 года во многих регионах России были установлены конкретные сроки для передачи показаний счетчиков за воду. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Собеседник издания, депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев, уточнил, что теперь передавать показания управляющим компаниям граждане обязаны с 20 по 25 число каждого месяца. Раньше так называемого «окна» не было. Из-за этого нередко происходила переплата.

Депутат отметил: передать показания за воду по-прежнему можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте организации.

Также Свищев рассказал, что произойдет, если оплата за месяц не будет произведена вовремя. По его словам, раньше счет выставляли автоматически по нормативу. Однако в таком случае он был в два, а то и в три раза выше реальных данных.

Сейчас все по-другому. Свищев подчеркнул: система стала более лояльной. Так, если оплата не будет произведена вовремя, то управляющая компания выставит счет по среднемесячному потреблению за последние полгода.

«Это гораздо ближе к реальности. Но, конечно, лучше не забывать передавать показания вовремя, так у вас всегда будет точная сумма», — сказал депутат.

