Курьер из дела Долиной заявила, что сама стала жертвой мошенников

Анжела Цырульникова убеждала, что только передавала посылки и не была осведомлена об их содержимом.

Осужденная по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной библиотекарь Анжела Цырульникова заявила, что сама стала жертвой мошенников. Об этом сообщил адвокат Цырульниковой в суде, с текстом выступления ознакомился ТАСС.

Защита утверждает, что женщина действовала под психическим давлением неустановленных лиц, которые убедили ее передать сбережения, продать украшения и взять кредиты.

По словам адвоката, Цырульникова была лишь курьером, передавала посылки и не была осведомлена об их содержимом. С потерпевшими и свидетелями по уголовному делу она не контактировала. Осужденная просила суд назначить ей условный срок.

Ранее стало известно, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Злоумышленники действовали последовательно и методично: с апреля по июнь 2024 года они регулярно выходили на связь с артисткой, представляясь лицами, якобы способными защитить ее средства от угрозы.

В конце концов они убедили ее перевести накопления на «безопасные счета» и продать квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. По делу осуждены четыре человека, включая Цырульникову, получившую самый строгий приговор — семь лет лишения свободы.

