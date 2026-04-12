«Надо освободиться»: пропавшую в Мексике россиянку склоняли к побегу от родителей

Пропавшую в Мексике россиянку склоняли к побегу от родителей через Discord

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Посольство и ее мать пытаются добиться возвращения несовершеннолетней в РФ уже несколько лет.

Пропавшую в Мексике 17-летнюю девушку из России Кристину Романову уговаривали сбежать из дома через Discord. Об этом в интервью 5-tv.ru заявила ее мать, пианистка Марина Романова.

Женщина отметила, что в социальной сети ее дочь познакомилась с молодым человеком. Изучив их переписку, она сообщила, что парень обвинял родителей в чрезмерном контроле и склонял девушку к побегу от близких.

«Он ей говорил, что надо будет освободиться от бесконечной опеки: „Мама тебя возит на скрипку, туда-сюда“. Одну-то мы ее никуда не пускали естественно», — рассказала Романова.

Мать также подчеркнула, что в Мексике постоянно пропадают несовершеннолетние девушки 15-17 лет. По ее словам, такой процесс проходит по одному и тому же сценарию.

Кристину похитили в сентябре 2023 года. Неизвестные в форме затащили ее в машину «детской опеки», когда она находилась в школе. Ее обнаружили в октябре 2024 году в Тихуане и передали под опеку госорганов. Марина последние несколько лет требует вернуть ей ребенка, однако власти Мексики не хотят помогать в расследовании дела.

По мнению матери, Кристину могли похитить черные трансплантологи в Мехико. Она также добавила, что ребенка насиловали и накачивали наркотическими веществами.

Посольство России в Мехико рассматривает этот вопрос с 2023 года. Как отметил заведующий консульским отделом дипмиссии РФ Яков Федоров, руководство этой страны с августа прошлого года перестали предоставлять к девушке консульский доступ, а все просьбы остаются без внимания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX