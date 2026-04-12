Отец Илона Маска посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя

Отец американского предпринимателя Илона Маска, бизнесмен и инженер Эррол Маск принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

Агентство отметило, что мужчине специально предоставили стул. Маск разместился рядом с алтарем.

Православные христиане отмечают Пасху 12 апреля. В главном кафедральном соборе России собрались тысячи верующих. Накануне в Москву доставили частицу Благодатного огня, который сошел в канун праздника в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Вместе с ним на торжестве находился мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства также поздравил россиян с праздником, отметив роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного и исторического наследия, укреплении института семьи и воспитании будущих поколений.

