Умер дядя режиссера Кристофера Нолана, актер Джон Нолан

Фото: © Getty Images/Mireya Acierto/Contributor

Британский актер Джон Нолан скончался на 88 году жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Причина смерти артиста не разглашается. Джон приходился родным дядей известным режиссерам Кристоферу Нолану и Джонатану Нолану по отцовской линии. При этом близкие умершего пока не дали никаких комментариев.

Джон родился 22 мая 1938 года в Великобритании. Окончил театральную школу Drama Centre и входил в число первых учащихся. За свою карьеру он снялся в 40 кинокартинах. Зрителю он запомнился ролью Дугласа Фредерикса в фильмах «Бэтмен. Начало» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», снятых Кристофером Ноланом.

Последнее появление актера на экране состоялось в 2024 году — он снялся в эпизоде сериала «Дюна: Пророчество». Его женой была актриса Ким Хартман.

