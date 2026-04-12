В Пакистане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном

Фото: Reuters/Asim Hafeez

Между Тегераном и Вашингтоном сохранились серьезные разногласия.

В пакистанском Исламабаде завершился третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США, которые проходили при посредничестве Пакистана. Об этом сообщило информационное иранское агентство Tasnim.

По итогам встречи стороны обменялись письменными протоколами по всем поднятым вопросам. Однако, по данным иранских СМИ, между Тегераном и Вашингтоном сохранились серьезные разногласия.

Как сообщили в Tasnim, основные противоречия касаются завышенных требований американской стороны. В Тегеране подчеркнули, что теперь решение за США: им необходимо скорректировать свою позицию и перейти к более реалистичному подходу. Несмотря на сложности, иранская сторона подтвердила готовность к продолжению диалога.

Переговоры начались в Исламабаде вечером 11 апреля и стали очередным этапом попыток урегулирования накопившихся противоречий между странами. Власти Пакистана выступили в роли посредников, предоставив площадку для очных консультаций.

Иран не исключает, что дискуссии с США может продлиться дольше запланированного срока. Так или иначе, дальнейшие раунды будут зависеть от готовности сторон к компромиссам и прогрессу по ключевым вопросам двусторонних отношений.

