Полярная орбита отменяется: почему Россия отказалась от амбициозного плана для новой станции

Как Россия перенимает и развивает мировые тренды в космонавтике.

В эти минуты на МКС наши ребята используют нашу нейросеть. Пока только для сбора и расшифровки разговоров. Космонавтам не надо писать или печатать отчеты — все сделает нейросеть. Наша. Этот пример интеграции привел глава «Роскосмоса» на встрече с президентом. Доклад назначенного всего год назад во главе ведомства Дмитрия Баканова был в оптимистичном ключе, но честным, без излишнего достигаторства. Потому что сложности есть. Например, сейчас формируется облик нашей собственной Российской орбитальной станции (РОС), и была дерзкая мысль разместить ее на полярной орбите, что давало бы возможность «накрывать» всю территорию России, включая Арктику, и давало полный обзор Земли за несколько суток. Все остальные орбитальные станции — и бывшая «Мир», и нынешняя МКС, и китайская — летают гораздо ниже и этим ограничены. Но увы. Принято сложное решение от уникальной полярной орбиты отказаться. Из-за радиации.

«Радиация оказалась выше. Наша задача — увеличивать миссии, чтобы люди как можно дольше могли находиться на орбите. А из-за того, что повышенная радиация, просто это сделать будет невозможно», — объяснил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Владимир Путин: «И споры закончились?»

Дмитрий Баканов: «Да, провели президиум Российской академии наук со всеми участниками, с гражданскими, военными».

Владимир Путин: «Сколько на этой высокой орбите мог бы экипаж находиться?»

Дмитрий Баканов: «Сейчас он находится до 270 суток. Я думаю, что мы до года доведем спокойно».

Полярная орбита давала России шанс сделать станцию незаменимой. От этого шанса пришлось отказаться — и это разумное, но сложное решение. Значит, надо создавать другие конкурентные преимущества. И привлечение к космическим разработкам и пускам помимо госкорпорации частных компаний, а по словам Баканова, их уже десять, — это важный шаг вперед.

И да, возвращаемые ступени, как у Маска, мы тоже, оказывается, будем разрабатывать. Потому что это для определенных задач выгодно. И такой подход — без шапкозакидательства, а честный, прагматический — мне кажется, в данной сфере единственно верный.

Космос всегда был делом трудным, дорогим и долгим. Однако в День космонавтики — праздника, который советские ученые подарили всему человечеству, — хочется не просто гордости за прошлое. Хочется ясности насчет будущего. Ее и пытался разглядеть корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

По всей стране — образовательные, творческие и научные мастер-классы для детей, и вот результат не заставил себя ждать. Космос в нашей стране в моде. Треть россиян хотя бы несколько раз в неделю читают, смотрят или слушают контент о звездах. И ведь не случайно. Нашей программе уже больше полувека. Именно советские ученые и космонавты задали тогда такой темп, за которым было не угнаться.

Первый спутник, первый луноход, первый выход в космическое пространство. Но самое главное — это, конечно, первый полет человека к звездам.

Американцы отправляют в космос своего астронавта Алана Шепарда только через месяц. Да и то лишь в суборбитальный полет. А вот действительно первым американцем на орбите стал Джон Гленн. Это случилось почти через год после полета Гагарина.

«Американцы были очень встревожены, потому что считали, что США намного опережают Советский Союз по всем параметрам. И в военном, научном, технологическом плане, и совершенно неожиданно Советы первыми вышли в космос. Так что американцы действительно взбесились», — прокомментировал доктор исторических и политических наук в американском университете Вашингтона Питер Кузник.

Амбиции советских ученых росли, и позже было решено найти способ, чтобы задержаться на орбите земли подольше. Вот с чего все началось. Два стыковочных узла первой долговременной станции «Салют-6». Можно сказать, предшественник знаменитой станции «Мир». Советская станция проработала 15 лет и внесла огромный вклад в изучение и освоение космоса. А в 90-е «Мир» стал символом сотрудничества России и США в космосе.

Тогда мы поверили в дружбу. И так на орбите появилась первая международная космическая станция. Которая до сих пор висит над землей. Но есть нюанс — ей на смену нет общего проекта. И пока где-то рядом зависла китайская база — мы только рисуем планы будущего российского орбитального дома.

«Первые модули планируют создать к 2028 году. В жизни может получиться все сложнее. Наш институт занимается научным оснащением этих станции, предлагает серии приборов, которые будут реализовываться на ней. Это и продолжение экспериментов, которые были на МКС», — прокомментировал специалист в области физики космической плазмы, физики солнечно-земных связей, нелинейной динамики и исследования планет Лев Зеленый.

Стоимость астрономическая — около 600 миллиардов рублей. Это совершенно новый беспилотный проект, который должен будет работать без постоянного присутствия экипажа. Амбициозная задача, ради которой, как считают скептики, придется много наверстывать со времен советской эпохи.

«Здесь важно не стараться перепрыгнуть объективную ситуацию и несмотря на все что-то добиться, надо выбирать сильные зоны, которые в нашей компетенции и добиваться успеха», — рассказал российский ученый-физик, специалист в области космической плазмы, геофизики Анатолий Петрукович.

На примере Китая, который после введения санкций США, разработал собственную космическую программу, причем основанную как раз на опыте СССР.

«Китай, конечно, повторяет то, что мы давно проходили. Сегодня работает международная космическая станция, в которой Китай не участвует, а она в основном усилиями США и России поддерживается. Ну и многие другие страны помогают. Можно сказать, что МКС — это наша российская станция на паях с другими космическими державами», — отметил доцент кафедры экспериментальной астрономии физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

Наши сильные стороны — это, например, новые ракеты. Вот «Союз 2.1Б» взлетает с космодрома Плесецк.

А вот совсем небольшая ракета готовится вывести спутники в атмосферу. Это частная технология. Пока государство создает лунную и марсианскую программы — на Камчатке бизнес учится, как сделать космос дешевле. Такая сверхлегкая ракета способна обеспечить Россию целой группировкой наноспутников на низкой околоземной орбите.

«Это достижение государства, потому что мы живем здесь и работаем. Мы били первые всегда, и мы должны остаться первыми», — сказал руководитель частной космической компании Георгий Емелин.

Спустя полвека Гагарин продолжает вдохновлять россиян — от детишек, которые тоже мечтают стать космонавтами — до бизнесменов, способных и заработать, и продвинуть страну вперед в космической гонке.

