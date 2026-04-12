«Приоритетная задача»: как ИИ формирует новый облик России

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

К 2030 году, то есть менее чем через четыре года, технологии искусственного интеллекта должны работать в России во всех отраслях — от производства и логистики до управления и образования. Такую задачу по новому технологическому направлению поставил президент, открывая специально созванное совещание по теме ИИ.

На встречу в Кремле пригласили всех, кто сегодня в передовиках: частный бизнес, военных, цифровых передовиков из числа субъектов федерации. Всех касается. Всех.

«Речь о том, чтобы добиться именно повсеместного фронтального применения искусственного интеллекта, сформировать в России рынок использования таких решений. Это приоритетная задача для отечественного бизнеса и, конечно, для федеральных и региональных органов власти», — подчеркнул Владимир Путин.

Искусственный интеллект, по словам президента, формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, здравоохранения, обороны. Да и вообще — всей жизни страны. И — вот ключевое — от способности России соответствовать темпам глобальных изменений зависит в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование Российского государства. Потому что языковая модель, созданная на чужой архитектуре и обученная на чужих данных, — это не инструмент суверенитета, а шаг к его сокращению.

Мы находимся даже не на пороге новой технологической революции — мы уже за ним. История не знает снисхождения к тем, кто опоздал на очередном витке прогресса.

