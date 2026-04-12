ВСУ уже нарушают объявленное Москвой перемирие на Пасху: среди раненых годовалый ребенок

Фото, видео: MAX/Александр Хинштейн; 5-tv.ru

На Украине православие разрывают на части.

Обозреватель Такер Карлсон, один из тех, кто привел Трампа к власти, увидел в действиях США зародыш потенциально религиозного конфликта, а действия самого Трампа в канун католической Пасхи — осквернением христианской веры. Он его в ответ — и заодно других журналистов, что сейчас критикуют Америку, а когда-то поддерживали Трампа, — назвал «тупицами с низким IQ», людьми, которые «никогда ни на что не годились». Вот такая дружба.

И то, что религия оказалась камнем преткновения, может, это и не случайно. Потому что религия — несмотря на все цифровые технологии — остается тем, что держит людей вместе. Например, в России, по данным ВЦИОМ, атеистов — лишь 12% и 5% не определившихся. А остальные, то есть 4/5 населения — верующие. 66% россиян считают себя православными христианами. Похожие цифры были в свое время и на Украине, и тем страшнее, что веру там используют как инструмент раскола.

На Украине православие разрывают на части — УПЦ, ПЦУ, УПЦ КП, два календаря. После недавних реформ статичные праздники, такие как Рождество, уже празднуют по-католически, а «подвижные», например Пасху — по-православному.

Именно поэтому объявленное Москвой перемирие на Пасху — зная заранее, что его нарушат, — это акт гуманизма там, где гуманность показать труднее всего. На поле боя. ВСУ уже нарушают, сообщают об ударах дронов по гражданским объектам и частному транспорту в Новой Каховке, это в Херсонской области, по курскому городу Льгову, где три человека были ранены, в том числе годовалый ребенок, и по Белгородской области — пострадали два местных мирных жителя.

Надо ли нам отвечать зеркально? Какую из заповедей вспомнить? «Око за око»? Или про христианское терпение? Я не знаю.

Репортаж корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Красный Лиман под ударами одновременно авиации, артиллерии и танков группировки «Запад». Последние тоже выступают в артиллерийском амплуа, поддерживая штурмовиков тяжелым калибром. Ведь бой прямой наводкой давно стал пережитком прошлого.

Вот сейчас мы видим, как выглядит работа из закрытых позиций. Но закрытые позиции — это вообще не синоним безопасности. И в нынешних реалиях войны угроза дронов присутствует всегда.

«Сейчас эта вся работа происходит из закрытых огневых позиций. Это расстояние от восьми до десяти км. Наиболее оптимальное для более точного поражения опорника противника», — прокомментировал командир танка группировки войск «Запад» с позывным «Юрич».

Штурм Красного Лимана идет сразу с трех направлений: от поселков Диброво, Ставки и Дробышево. Нет смысла переть напролом в центр города. Достаточно просто перерезать вот эту дорожную артерию, после чего группировка ВСУ сама потихоньку вымрет от недостатка боеприпасов и провизии.

Но для того, чтобы поддерживать плотный огонь, сначала надо очистить небо. Для этого и нужны крылатые разведчики «Зала» — задача которых — найти и уничтожить вражеские пункты управления БПЛА.

Вот в лесу заметили расчет БПЛА противника, ну и они заметили наш дрон. Но разве ж это их спасет. Несколькими ударами наведенной артиллерии вражеские дроноводы, которые как цель теперь ценятся выше снайперов, уничтожены.

«Обнаруживаем переправы через речки. Одну разрушили, одна пока еще целая, по ней есть передвижение. Но в ближайшее время ее разрушат», — сказал начальник расчета БПЛА группировки войск «Запад» с позывным «Ванга».

От Красного Лимана лежит путь к Славянску с северо-востока, но и с юго-восточного направления идет движение к этой донецкой крепости, занятой ВСУ. Ближайшая цель там — поселок с красивым названием Рай-Александровка. Высота и перекресток четырех важных дорог. Артиллеристы и дроноводы сейчас бьют как по самому населенному пункту, так и по его тылу — по мешку, который образует канал Северский Донец. Через него проходит все снабжение конгломерации, а в его верхушке — Славянская ТЭС и система водохранилищ. Ключ к стабильному водоснабжению всего Донбасса.

Позиционные бои идут и на Купянском направлении. Самоходки «Пион» дотягиваются до пехоты врага даже за десятки километров.

«Все зависит от того, какие боеприпасы используются. Активно-реактивные снаряды летят подальше. А осколочно-фугасные поражают до 37 километров», — поделился старший офицер батареи САУ 2С7 группировки войск «Запад» с позывным «Помощник».

На этой неделе наши совершили прорыв в Харьковской области. Пробив оборону ВСУ, освободили Верхнюю Писаревку. А в Запорожской области бойцы группировки «Восток» освободили поселок Бойково.

Тем самым наши войска расширили плацдарм для окружения Орехова и дальнейшего похода для освобождения Запорожья. Но эту глобальную задачу решать будут уже после пасхального перемирия. Сейчас бойцы надеются, что у них будет несколько спокойных часов, но все равно тревожно поглядывают в небо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.