Как справляются с последствиями аномального наводнения.в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Еще одно популярное у туристов направление — Северный Кавказ — сейчас восстанавливается после удара стихии. Сохраняется угроза обвалов, оползней и камнепадов из-за того, что почва перенасыщена влагой после дождей и потопов. Досталось и Чечне, и Ингушетии, но больше всего — Дагестану.

Начну с цифры, которая объясняет все лучше любых официальных формулировок. Еще 30 марта в столице республики Махачкале за один день выпало три месячные нормы осадков. За 150 лет метеонаблюдений такого не было ни разу. Природа уже тогда вышла за пределы любого нашего опыта. А потом ударила еще раз — через неделю.

Четвертого апреля пришла вторая волна. Прорвало дамбу Геджухского водохранилища. Вода хлынула на поселок Мамедкала и окрестности. Эвакуировали более пяти тысяч человек. Погибли шестеро — среди них трое детей.

В итоге оказались подтоплены 25 населенных пунктов, повреждено 527 участков автодорог. В зону ЧС попало до полутора миллионов жителей. Ущерб еще только подсчитывается — но это уже сотни миллионов рублей. Ликвидацию последствий на месте курирует лично глава МЧС — его направил на Кавказ Путин по итогам специального совещания.

«Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь», — подчеркнул Владимир Путин.

Изучив ситуацию на месте, министр Куренков ввел режим ЧС федерального уровня в Дагестане и Чечне. Это не формальность — федеральный статус означает другой масштаб ресурсов. Начата превентивная вакцинация от гепатита А: заражение воды после такого паводка весьма вероятно. Роспотребнадзор круглосуточно мониторит санитарно-эпидемиологическую обстановку на территориях, пострадавших от паводков.

Со всей России идет помощь в пострадавшие районы, тысячи неравнодушных оказывают поддержку дагестанцам, потерявшим свои дома. 93 объекта образования пострадало от наводнения: это школы и детские сады. Из них 93 требуют капитального ремонта, а три получили такие повреждения, что полностью непригодны для обучения. И то, что удалось избежать большого количества жертв при таких мощных потопах, — это заслуга самих дагестанцев.

Когда прохожие бросались в ледяные потоки, чтобы вытащить попавших в беду. Когда люди, потерявшие дома, шли помогать соседям. Вот тот характер, которым славятся жители этой горной республики. Мы помним: в 99-м, когда отряды Басаева и Хаттаба начали вторжение, местные жители с охотничьими ружьями встали на их пути.

Почему я вспомнил 99-й? Потому что тогда дагестанцы предупредили о надвигавшейся угрозе — террористической. А сейчас три потопа подряд дают мощный сигнал — наступает очень опасное время паводков. Просто на юге, в горах, все протекает быстрее. Но прогнозы по другим регионам уже есть — и есть время подготовиться.

Еще 10 марта Росгидромет выпустил детальный прогноз. Зима выдалась аномально снежной на европейской территории страны. Запасы воды в бассейнах Волги, Дона и в верховьях Оки превышают среднегодовые показатели в полтора, два, местами три раза. Это накопленный потенциал большого паводка. Очень большого. На стыке Московской, Калужской и Тульской областей ожидается подъем на два с половиной метра выше нормы. В остальном полтора-два метра «сверху» — это, к сожалению, ожидаемая реальность.

Но кое-где подтопление уже началось, причем вне прогноза.

Марий Эл уходит под воду — в Йошкар-Оле кое-где только на лодке можно передвигаться. Нижегородская область: в 14 муниципалитетах подъем — и это еще не Волга, это притоки. Ока у Рязани, Коломны, Касимова. В Ярославской — несколько рек подходят к отметкам опасного явления. Почему топит не там, где предупреждал прогноз? Объяснений два, и они дополняют друг друга. Пока разливаются малые реки — в больших прогнозах их в расчет не берут: нет ресурсов учесть каждую речушку в огромной стране.

Но в паводок всегда происходит добегание волны: вода с тысяч малых рек и ручьев впадает в реку покрупнее, та — в еще более крупную. Если на первом уровне воды уже очень много — что будет, когда волна добежит до большой реки, аккумулировав потоки с сотен переполненных притоков? Вопрос поэтому не только в прогнозе. Вопрос в том, что будет сделано с этим прогнозом.

