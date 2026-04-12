«Испытание веры»: схождение Благодатного огня стало настоящим чудом в 2026 году

Фото, видео: © РИА Новости/Ертай Сарбасов; 5-tv.ru

Благодатный огонь, как обычно, был доставлен в Россию из Иерусалима. И сегодня это обычное, привычное действие само выглядит как маленькое чудо. Ведь до последнего было неясно, состоится ли полноценная служба. Израильская полиция ссылалась на соображения безопасности и отказывалась пускать паломников — вблизи святынь фиксировали падение ракет и обломков после перехватов.

У католиков неделю назад служба такой и была — с ограничениями. Казалось, что и сегодня привычная картина, когда сотни людей в Храме Гроба Господня замирают плечом к плечу в ожидании чуда схождения огня, невозможна.

Но утром двери храма распахнули, паломники и журналисты наполнили древний храм, и когда напряжение достигло апогея — чудо произошло. Огонь сошел. Не обжигающий. Исцеляющий. Вдохновляющий. Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин стал свидетелем этих волнительных для верующих мгновений.

«Мы находимся у ворот старого города Иерусалима. Тут за мной уже собрались сотни полицейских израильской полиции и также десятки журналистов со всего мира, и они будут освещать схождение Благодатного огня», — передает с места событий корреспондент Никита Кулюхин.

Это таинство всегда ждут с трепетом. У дверей святыни —тысячи паломников со всего мира. Когда двери открыли, из храма Гроба Господня вылетели голуби, как символ мира. Внутри звучат молитвы на разных языках. И вот уже начинается крестный ход. Кувуклию — часовню над Гробом Господня — по традиции обходят три раза.

Патриарх Феофил Третий заходит внутрь часовни. При нем ничего, чем можно добыть огонь. Храм погружается в темноту. И в тишине рождается свет. Он заполняет каждый уголок древней базилики.

Благодатный огонь сошел, все радуются, все ждали этого. Не верили, что в этом году столько народа сможет прийти, чтобы это увидеть.

В руках у верующих — пучки из тридцати трёх свечей. По числу лет земной жизни Христа. Тысячи огоньков мерцают, отражаясь в мраморных плитах. Представители всех православных конфессий участвуют в церемонии.

«Как говорят, этот огонь не обжигает. Горит благодатный огонь, и мы его раздаем дальше», — рассказывает Никита Кулюхин.

После начала эскалации храм закрыли— впервые за десятилетия. Такого не случалось ни в мировые войны, ни в пандемию. Паломники не знали, увидят ли чудо вообще. Одни кричали о возможном апокалипсисе, другие — об испытании веры. Ограничения сняли в канун Пасхи— после прекращения огня с Ираном.

Один из осколков иранской баллистической ракеты даже упал на крышу Храма Христа Господня. Из-за этого израильская полиция не давала проводить никакие священные церемонии.

Патрулирование в старом городе усилено. Дополнительные наряды патрулирования появились у Яффских ворот и на подступах к Храму Гроба Господня.

Старый город охраняют, чтобы не было никаких провокаций.

Улицы Старого города в этот день превратились в огненные реки. Лампады повезли к Яффским воротам. Раздали тем, кто ждал у стен. А потом — спецрейсы в десятки стран. Лампаду с частицей святыни в Москву много лет привозит делегация Фонда Андрея Первозванного. Огонь доставят на главную пасхальную службу, которая пройдет в Храме Христа Спасителя.

Любопытный штрих: ровно неделю назад, в канун католической Пасхи, американские и израильские бомбардировщики «утюжили» Иран — или, как сказал Трамп, возвращали его в каменный век. Американский президент тогда разразился самой жесткой тирадой в адрес оппонентов в Тегеране, назвав их ублюдками. На Пасху.