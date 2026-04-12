Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

В воскресенье 12 апреля празднуется 65-летняя годовщина первого в истории человечества космического полета.

Космонавты Роскосмоса с орбиты МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. Они отметили вклад Юрия Гагарина и роль космонавтов в развитие науки. Видео опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

«Дорогие друзья, мы поздравляем вас с Днем космонавтики! 65 лет назад, в такой же весенний день, Юрий Гагарин совершил виток вокруг планеты, первым среди землян, увидев ее со стороны и оценив всю красоту нашего общего дома», — рассказал командир станции Сергей Кудь-Сверчков.

Космонавт Сергей Микаев добавил, что теперь космонавты совершают сотни и тысячи таких витков, помогая двигать науку вперед — всего этого не было бы без исторического первого полета великого предшественника Юрия Гагарина.

Космонавты также напомнили, что в 2026 году по всей России отмечается не просто День космонавтики, а целая Неделя космоса. В рамках проекта во всех регионах страны проходят серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий.

«Наша цель — зажечь в сердцах миллионов российских мальчишек и девчонок искру любви к космосу. Давайте снова смотреть наверх, мечтать о звездах и дальних планетах. С праздником, друзья! С днем космонавтики!» — заключил космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал указ о проведении в России первой Недели космоса, приуроченной к празднованию 65-летия первого полета человека в космос. С 2026 года Неделя космоса в России будет проходить ежегодно 6–12 апреля.

