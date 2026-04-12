Два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области
Украина нарушила объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
Два мирных жителя пострадали в результате удара беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.
Атака на автомобиль произошла на участке дороги Зозули — Грузское Борисовского округа.
У мужчины диагностированы осколочные ранения спины, у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь.
Для продолжения лечения бригада скорой помощи транспортирует их в городскую больницу № 2 города Белгорода.
В Курской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали трое человек среди которых годовалый ребенок.
Дрон упал на заправку в Льгове. У малыша диагностировали осколочное ранение головы, у его мамы — акубаротравму. У пострадавшего мужчины выявили травму бедра.
Всех пострадавших экстренно госпитализировали в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Глава региона Александр Хинштейн подчеркнул, что атака ВСУ произошла после 16:00, когда президент России Владимир Путин официально объявил о пасхальном перемирие.
