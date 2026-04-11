Жители Геленджика о благоустройстве города: «Наслаждаемся зеленью и красотой»

Краснодарский край откроет все пляжи для посещения уже этим летом.

Все пляжи Краснодарского края откроются в этом году. Местные жители ждут приезда туристов в Геленджик. Они рассказали корреспонденту 5-tv.ru о проведенной работе по благоустройству города.

«Сейчас больше открывается новых мест, новых заведений, где можно провести время. Также прекрасная набережная, по которой мы любим гулять. Дышим свежим воздухом, наслаждаемся зеленью и красотой», — рассказала местная жительница Екатерина Васильченко.

Как отметила семейная пара Диана и Владимир Хачатурян, город стал активнее благоустраиваться.

«Да тут вообще все, как на подбор — все прекрасно. И очень здорово, что по праздникам тематически украшают заведения», — добавила Хачатурян.

Местный житель Рафис Шамсутдинов рассказал, что в Геленджике он проживает уже шесть лет, и каждый день здесь особенно красив.

«Я заметила, что много где идет строительство. <…> Движуха идет. Очень здорово, красиво», — добавила местная жительница Елена Каракулова.

Как ранее писал 5-tv.ru, по словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавшие от выброса мазута после крушения танкеров в 2024 году пляжи будут полностью открыты для посещения уже этим летом.

Он подчеркнул, что на загрязненных участках обновляют песок: старый снимают, а новый засыпают на полметра. По данным Роспотребнадзора, эти пляжи уже можно использовать вновь.

