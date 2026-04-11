Нетаньяху: Ливан предложил Израилю провести мирные переговоры

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Maayan Toaf/Israel Gpo

При этом Тель-Авив стремится добиться разоружения «Хезболлы».

За последний месяц Ливан неоднократно обращался к Израилю с предложением начать мирные переговоры. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

Он также заявил, что аналогичные инициативы поступают не только со стороны Бейрута, но и от ряда других стран.

«Многие другие государства, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, также выходят к нам с предложениями о сотрудничестве и союзах», — отметил глава правительства.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что израильская сторона намерена добиться разоружения шиитского движения «Хезболла» и установления мира с соседним государством.

Ранее премьер страны поручил кабинету министров начать прямой переговорный процесс с Ливаном в кратчайшие сроки. Несмотря на заявление, израильская армия продолжает наносить удары по объектам организации. Так, 10 апреля Тель-Авив атаковал районы на юге страны. В ответ «Хезболла» запустила баллистическую ракету, которая поразила район военно-морской базы в Ашдоде.

