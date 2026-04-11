«Не отпускает»: Ирина Круг раскрыла секрет магии русского шансона

Фото, видео: ЕМГ; 5-tv.ru

Певица уверена, что этот жанр завораживает навсегда.

Магия русского шансона — в его искренности и душе. Об этом заявила звезда жанра Ирина Круг и молодой исполнитель Никита Осин в эфире шоу «Посиделки» на «Дорожном радио» специально для 5-tv.ru.

Музыкант отметил, что в шансоне порой можно услышать больше души, чем в песнях с идеальным вокалом.

«Есть артисты не с выдающимися голосами, но вот их слушаешь и сидишь, плачешь», — сказал Осин.

Ирина Круг полностью поддержала коллегу, добавив, что этот жанр завораживает навсегда.

«Да, шансон, знаете, не отпускает. Поймешь его, влюбишься — и все. Прекрасный, хороший жанр», — подчеркнула звезда.

Никита Осин и Ирина Круг недавно записали совместный трек «Без тебя». Автором и продюсером баллады об утраченной любви стал заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.).

Для молодого исполнителя, который начинал свой музыкальный путь именно с шансона, дуэт с Ириной Круг стал знаковым событием. Осин лично обратился к SHAMAN с просьбой помочь ему в продюсировании этой работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Осин дружит с SHAMAN уже более 13 лет, а в мае 2025 года стал артистом его продюсерского центра.

