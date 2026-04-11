Вучич выразил благодарность Орбану за дружеские отношения Венгрии и Сербии

Президент Сербии Александр Вучич выразил глубокую признательность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за выстраивание и поддержание крепких дружеских отношений между двумя государствами. Слова благодарности сербский лидер разместил на своей странице в Instagram*.

Глава республики подчеркнул, что именно личные усилия главы венгерского правительства стали фундаментом для формирования текущего уровня взаимопонимания между народами.

«Бесконечно ему благодарен за дружеские отношения сербов и венгров», — заявил Вучич.

Также Вучич указал, что не намерен строить прогнозы относительно результатов предстоящих парламентских выборов в Венгрии. По словам президента, он всегда будет хранить чувство благодарности в адрес венгерского политика, вне зависимости от того, как сложится его дальнейшая карьера и какими будут итоги голосования.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.